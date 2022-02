FCS-CGEM : Tamyiz, label de l’excellence service client en lice

Permettant d’adopter une démarche de progrès continu orientée client, ce label mettra à la disposition des entreprises et organismes une feuille de route pour valoriser leur relation client via des engagements clairs et évaluables, afin de renforcer la confiance et la satisfaction du consommateur.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement du label, le Président de la CGEM, Chakib Alj, a souligné que «Tamyiz » vient renforcer l’offre de la CGEM en termes de services à forte valeur ajoutée pour l’entreprise de toutes tailles et de tous secteurs afin de lui permettre d’être plus performante et plus compétitive, notamment à la lumière des changements engendrés par la pandémie du Covid-19 et la montée en puissance du digital. « Construit autour d’un référentiel solide conçu avec des partenaires reconnus, notre ambition est que Tamyiz devienne l’un des labels Excellence Client de référence en Afrique et au-delà », a-t-il ajouté.

Pour sa part, la Présidente de la FCS, Bouchra Outaghani, a affirmé que « plusieurs études internationales montrent que les entreprises qui offrent une meilleure expérience client obtiennent des revenus supérieurs à leur marché ». « Ainsi, en plus d’être un label distinctif, Tamyiz propose une véritable feuille de route structurante pour l’entreprise afin de lui permettre d’adopter une démarche orientée client basée sur un référentiel réalisable, mesurable et finalisé avec des opérations pilotes impliquant des entreprises de différentes tailles et de différents secteurs », a-t-elle fait valoir.

Le label Tamyiz entend valoriser les entreprises et organismes qui mettent le client au centre de leurs préoccupations en développant des expériences clients distinctives et permettre aux entreprises et organismes de garantir la satisfaction client.

S’articulant autour de 8 axes liés notamment aux délais contractuels, la disponibilité, l’accessibilité des points de contacts, la protection des droits et intérêts des clients et la maîtrise du parcours et de l’expérience client, Tamyiz donne également l’occasion aux organismes d’évaluer leur degré d’intégration et de valorisation de la relation client. Le Label Tamyiz by FCS-CGEM est octroyé pour une durée de trois ans. L’entreprise labellisée peut effectuer une demande de renouvellement à la fin de cette période. Une évaluation de suivi doit être réalisée à 18 mois de la date d’obtention du label.