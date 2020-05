Fédérations sportives : Des comités provisoires qui donnent un blanc-seing aux fautifs !

La désignation des comités provisoires qui intervient après la dissolution de l’organe directeur fédéral pour réguler les fédérations sportives défaillantes ne date pas de la promulgation de la loi dite 30/09 (Article 31) ni de sa précédente dite 06/87 (Article 22) mais bien avant. Elle remonte pour la première fois à 1979 pour la Fédération Royale Marocaine de Football et à celle du basketball à 1981.

Jeter un regard sur l’historique des comités provisoires sur les quarante dernières années que les comités provisoires ont souvent brillé par les tâtonnements et par le rapiéçage sans parvenir à pallier les dysfonctionnements qui minent les fédérations sportives. Les comités provisoires pêchent souvent par laxisme envers les dirigeants responsables des dérives qui demeurent éligibles sans en avoir même un blanc-seing.

Investis par arrêté ministériel de missions floues pour ne pas dire absconses, les comités provisoires optent pour les raccourcis et n’ont jamais attaquer les problèmes de fond. Et c’est ce qui se passe aujourd’hui avec des comités provisoires qui se perdent en conjectures depuis un an. Des comités provisoires qui ne rendent les comptes à personne même à celui qui les a désignés ! L’exemple de la Fédération Royale Marocaine de Basket-ball en est la preuve. Des apprentis sorciers ont tout chamboulé avec la complicité de l’ex-ministre évincé pour ces multiples ratés. Un comité provisoire qui convoque à une assemblée générale extraordinaire des dirigeants dont les fonctions ont été gelées sans poursuite judiciaire suite à deux rapports d’audit dont le second a été officialisé par un expert-judiciaire. Un comité provisoire qui avec le chefaillon de la direction des études juridiques du département gouvernemental de la Jeunesse et des Sports a agréé des dizaines d’associations qui ne remplissent pas les conditions pour l’octroi de l’agrément !

Et le pire , c’est quand les comités provisoires prennent les fédérations sportives pour des moutons de Panurge en leur imposant des statuts-types dont certaines dispositions sont incohérentes et qui ne respectent pas les principes de la sécurité juridique et de la séparation des pouvoirs.

En revanche, un arrêté du ministre de la Jeunesse et des Sports, qui date de 2014, permet aux fédérations sportives de déroger aux statuts-types.

Mais les comités provisoires ne l’entendent pas de cette oreille. Et l’on opte pour des élections des comités directeurs fédéraux sans code électoral et sans que les fédérations ne soient habilitées, une obligation pour que ces dernières puissent participer à la mission de service public(Articles 22 et 25), à bénéficier du concours financier public notamment du FNDS, et à organiser des compétitions sportives (Articles70 et 71).

Voilà un chantier sur lequel est attendu le nouveau vizir de l’autorité gouvernementale chargée du sport, Othman El Ferdaous, un ministre propre qui a le savoir-faire et le faire-savoir pour mettre un terme au désordre institutionnel dans lequel s’est enlisée l’écrasante majorité des fédérations sportives. Il en est de même pour le CNOM.