Fermeture de l’esplanade des mosquées à Al Qods : Une provocation israélienne de plus !

La fermeture prendra effet à partir de ce vendredi et durera 12 jours. Cette décision a été prise après les affrontements qui ont opposé des fidèles palestiniens aux forces d’occupation qui ont essayé à plusieurs reprises de vider la mosquée d’AlAqsa afin de permettre aux colons juifs d’effectuer des rituels talmudiques provocateurs sur l’esplanade des Mosquées.

Rappelons que les forces d’occupation israéliennes avaient totalement vidé, vendredi 15 avril, la mosquée sainte d’Al-Aqsa de ses fidèles, après l’avoir prise d’assaut. Elles avaient agressé violemment les Palestiniens qui s’y étaient retranchés pour empêcher la profanation du troisième lieu saint de l’Islam, blessant plus de 152 fidèles, dont plusieurs grièvement atteints. Les soldats d’occupation avaient également arrêté 450 fidèles, menottant des dizaines d’entre eux dans l’enceinte de la mosquée al-Aqsa.

Ces agressions ont suscité l’ire de la résistance palestinienne qui a mis en garde contre « la répétition de la profanation de la mosquée d’Al-Aqsa, car cela ferait à nouveau exploser la situation, et qu’il n’est pas question de séparer Gaza d’AlQuds ».

Par ailleurs, les factions de la résistance palestinienne ont tenu, mardi soir 20 avril, une nouvelle réunion dans le bureau de Yahya Sinwar, chef du Hamas, afin de discuter des derniers développements dans la ville d’AlQuds et en Cisjordanie occupée. A la fin de cette réunion, les factions palestiniennes ont annoncé « la levée de l’état d’alerte générale dans leurs rangs, à tous les niveaux, en prévision de toute nouvelle agression contre la mosquée Al-Aqsa, ou de nouvelles stupidités de la part de l’occupant et des colons ».

Les factions ont appelé au « maintien de l’état de mobilisation sous toutes ses formes avec l’ennemi, en Cisjordanie, à AlQuds et à AlKhalil Hébron, pour assurer la défense des lieux saints et le rejet de l’occupation, de la colonisation et de la judaïsation d’AlQuds ». Et sommé « le peuple palestinien à la mobilisation et à rester présents dans la mosquée Al-Aqsa, à toute heure de la nuit et du jour, afin de la protéger des incursions des colons, et d’avorter toute tentative sioniste d’y effectuer des rituels talmudiques. »

Pour les dirigeants de la résistance palestinienne, « l’agression barbare visant AlQuds et la mosquée Al-Aqsa ne se limitera pas aux deux jours restants de la fête juive de la Pâque, et elle se poursuivra pendant le dernier tiers du Ramadan et les jours suivant l’Aïd al -Fitr ». Ils ont, enfin, salué la résistance palestinienne pour sa réponse audacieuse à l’agression sioniste contre Gaza la nuit dernière, soulignant que « le peuple palestinien et toutes les forces nationales et islamiques n’abandonneront pas les familles des martyrs, et la résistance sera prête à les protéger ». Tout en mettant en garde contre « tout préjudice au père du martyr Raad Khazem et à toutes les familles des martyrs ».