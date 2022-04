Festival de Cannes : « Le Bleu du Caftan » y parade

«Le Bleu du Caftan», produit par Nabil Ayouch et co-produit par Amine Benjelloun, met en scène Halim et Mina, un couple qui tient une boutique de Caftans dans la médina de Salé, rejoint par Youssef, un jeune apprenti qui partage avec son Maalem, Halim, la même passion sincère pour la couture. Le film évoque la «transmission, de tradition et d’amour, au sens le plus large du terme».

Le film est interprété par Saleh Bakri, Lubna Azabal, Ayoub Missioui, Mounia Lamkimel, Hamid Zoughi et de nombreux autres comédiens et comédiennes marocains.

Il s’agit d’une production franco-marocain d’Ali n’Productions et des films du Nouveau Monde, coproduit par Velvet Films (Belgique) et Snowglobe (Danemark), soutenu par le Centre Cinématographique Marocain. Le film est distribué par Ad Vitam et les ventes internationales sont assurées par Films Boutique.

Née à Tanger, Maryam Touzani passe son enfance dans sa ville natale avant de poursuivre des études universitaires en journalisme à Londres. Passionnée d’écriture, elle retourne au Maroc après ses études et y travaille comme journaliste, se spécialisant dans le cinéma du Maghreb. Rapidement, elle commence à s’exprimer à travers ses propres films.

Après plusieurs courts-métrages primés, elle coécrit avec Nabil Ayouch son dernier long métrage, Razzia qui représentera le Maroc aux Oscars. Elle interprète également un des rôles principaux pour la première fois.

«Adam» (2019), premier long métrage de fiction de Maryam Touzani fera sa première mondiale en sélection officielle au Festival de Cannes dans la section «un certain regard». Le film a depuis remporté 30 prix. En 2019 M. Touzani devient membre de l’Academy des Oscars. La même année, Adam sera la sélection officielle du Maroc pour la course aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger. Il représentera aussi le Maroc aux Golden Globes.