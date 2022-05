Festival de Fès des musiques sacrées : La programmation dévoilée à Madrid

Initiée sous le thème de «L’Architecture et le Sacré», cette édition du festival offrira un voyage à travers le monde et le temps pour explorer comment les hommes, de toutes les religions, ont utilisé et magnifié l’architecture afin d’exprimer leur quête du sacré.

Abderrafie Zouitene, président de la Fondation Esprit de Fès a indiqué que le programme est marqué par la présence de troupes artistiques en provenance de plus de 15 pays et commencera par une création à l’ouverture qui fera voyager les festivaliers de Fès à Jérusalem en passant par le Tibet, le Taj Mahal, la cathédrale de Notre Dame de Paris pour finir à Casablanca avec la Grande Mosquée Hassan II. Le Forum de Fès du 11 juin autour de la thématique «L’Architecture et le Sacré», sera l’un des moments forts de cet évènement, a-t-il ajouté.

Karima Benyaich, ambassadrice du Maroc en Espagne, a indiqué que cette cérémonie constitue «une nouveauté renouvelée dans l’agenda culturel du Maroc en Espagne, marquant avant tout une occasion de mettre en exergue l’esprit du renouveau qui caractérise aujourd’hui les relations maroco-espagnoles». Faisant observer que cette relation «si forte et indispensable (…) exige de nos deux pays que nous sachions partager davantage nos cultures, que notre dialogue se nourrisse de celui des penseurs, des artistes, et de notre jeunesse pour que nos deux peuples soient inspirés par des rêves et des aspirations voisines».

Cette rencontre a été marquée par la projection d’un film sur le Festival et une prestation de l’artiste marocain Marouane Hajji et la troupe espagnole de flamenco Jesus Méndez.