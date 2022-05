Festival de Gnaoua : Une magie à plus d’un tour

Du 3 au 24 juin, la caravane offrira 12 concerts exclusifs à Essaouira, 9 à Casablanca, 5 à Marrakech, et 5 à Rabat. À Essaouira, le festival se tiendra place El Menzeh et à Dar Souiri les 3 et 4 juin, puis à Marrakech, au Megarama et au Centre Les Étoiles de Jamaa El Fna les 9 et 10 juin, à Casablanca, au Stade Mohammed V et à l’Uzine les 16, 17 et 19 juin et enfin à Rabat, au Théâtre national Mohammed V et à La Renaissance les 23 et 24 juin. Cette tournée se tiendra selon les jauges qui seront autorisées et les conditions d’accueil du public en vigueur, précisent les organisateurs.

Le Gnaoua Festival Tour a été pensé pour aller au plus près de son public et les concerts et les lieux ont été pensés pour répondre aux attentes de toutes les générations avec des espaces en plein air, des salles de spectacle, des lieux conviviaux pour permettre au plus grand nombre de retrouver la magie du festival.

Le maitre mot de cette édition du festival sera la fusion, ajoute-t-on, précisant que les maîtres de cérémonie maâlems gnaoua fusionneront avec plus de 100 artistes venus du jazz, blues, musique africaine, folk, funk, etc. pour proposer un «véritable arc-en-ciel musical» pour la moitié des concerts.

Près de 13 concerts de musique gnaoua traditionnelle sont également programmés, rassemblant les plus grands noms de la tagnaouite de chaque région.