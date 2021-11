Fête juive des lumières : Colère après la visite d’I. Herzog à la mosquée Ibrahimi

Des affrontements ont eu lieu à l’entrée de la mosquée Ibrahimi entre des militants israéliens opposés à la visite provocatrice de Herzog et les soldats de l’occupation, rapporte l’agence de presse Ma’an,

Hafzy Abu Sneineh, directeur de la mosquée, a déclaré que « les forces d’occupation israéliennes ont fermé la mosquée Ibrahimi pendant deux heures aux fidèles et aux visiteurs, lors de la profanation de ce lieu saint par Herzog. Elles ont également interdit l’appel à la prière d’al-Asr (après-midi) et du Maghreb (crépuscule). Il a ajouté que le président israélien s’était joint aux colons à l’intérieur de la mosquée pour célébrer la «fête juive des Lumières».

A la sortie d’I. Herzog, les colons ont scandé des slogans racistes à l’encontre des habitants palestiniens des quartiers Al-Salaymeh et Ghaith, à AlKhalil Hébron.

Des accrochages ont éclaté dans la région de Bab al-Zawiya à Hébron entre des jeunes Palestiniens et les forces d’occupation israéliennes, a-t-on affirmé de source palestinienne. Plus tôt dans la journée, les forces d’occupation avaient attaqué des dizaines de fidèles palestiniens dans les cours de la mosquée Ibrahimi, après s’être rassemblés après la prière de midi devant l’entrée de la mosquée, en scandant des slogans à l’encontre de la visite provocatrice du président israélien.

Le Hamas s’en prend à l’OLP

Cette visite inopinée du Président de l’entité israélienne à la mosquée Ibrahimi a été condamnée par les diverses factions palestiniennes. Plus, à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, Rafat Marat, responsable du Hamas pour l’action populaire, a dénoncé la reconnaissance par l’Organisation de libération de la Palestine de l’entité sioniste. « La reconnaissance par l’OLP de l’occupation israélienne et la signature des accords d’Oslo ont fait perdre à cette occasion a perdu une grande partie de son élan international et causé des pertes considérables à notre cause », a-t-il déploré dans un communiqué publié dimanche 28 novembre.

En 1977, l’Assemblée générale des Nations unies avait décrété le 29 novembre de chaque année comme Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

Selon le dirigeant du Hamas « cette journée contribue à la consolidation de la cause palestinienne en tant que cause mondiale juste, et affirme le droit de du peuple palestinien à résister à l’occupation, à déterminer son destin et à construire son État indépendant ». Et de conclure qu’« en ce jour, nous affirmons le droit de notre peuple à poursuivre sa lutte contre l’occupation israélienne, à résister à l’occupation par tous les moyens, et (nous insistons sur ) le droit de notre peuple à vivre en paix, en sécurité et dans la stabilité sans occupation ni terrorisme. »

Au terme des négociations qui se sont déroulées dans la capitale norvégienne, en septembre 1993, la direction de l’OLP, sous Yasser Arafat, accepte le droit de l’entité sioniste à une existence en paix et sécurité. Ce processus aurait dû se poursuivre pour accorder aux Palestiniens un Etat dans le cadre des territoires palestiniens de 1967 en réglant trois questions primordiales, les frontières, les colonies, le droit de retour et le statut de l’est de la ville sainte d’al-Qods qui devrait être la capitale de l’Etat palestinien. Mais il n’a jamais été accompli. Pis, Israël a poursuivi la colonisation de la Cisjordanie, et annexé la totalité de Jérusalem.