Feu vert de Rabat pour les évacuations vers Bruxelles et Madrid

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger a indiqué une liste préliminaire soumise par les autorités belges afin d’évacuer leurs ressortissants en allouant deux vols vendredi et samedi.

Et la Belgique a transmis au ministère marocain des Affaires étrangères une liste de plus de 1400 Belges, dont la plupart sont des binationaux, qui souhaitent rentrer en Europe, mais à condition que des critères de base pour le voyage, tels que définis par le ministère marocain des Affaires étrangères, soient remplis à savoir le travail, le regroupement familial ou des raisons médicales.

Le ministre belge des Affaires étrangères a déclaré que l’examen par le ministère marocain des Affaires étrangères des listes que lui ont été envoyés pour vérifier les données « progresse rapidement », ajoutant que Bruxelles était prête à organiser les retours dès leur réception avec l’accord de Rabat.

Le même ministère a indiqué qu’au début de la crise, 4450 demandes de retour avaient été déposées, dont des demandes de binationaux qui souhaitaient rentrer en Belgique. Cependant, le problème de la double nationalité l’a empêché, car les autorités marocaines les considéraient comme Marocains et non étrangers.

Après la décision de fermer les frontières, la Belgique a organisé 42 voyages pour évacuer ses ressortissants bloqués dans le Royaume, et le ministre marocain des Affaires étrangères avait déclaré que ces voyages n’étaient attribués par la Belgique qu’aux Belges, ce qu’il considérait comme une discrimination, après la controverse diplomatique qui avait surgi concernant la double nationalité avec Bruxelles et Amsterdam.

D’autre part, le ministère espagnol des Affaires étrangères a annoncé l’approbation de son homologue marocain pour organiser des vols exceptionnels pour évacuer ses ressortissants étrangers et marocains titulaires de la nationalité espagnole ou de titres de séjour.

Le ministère espagnol des Affaires étrangères a exigé de remplir un formulaire avec une explication des raisons du voyage et de l’envoyer dès que possible, et a indiqué que l’acceptation des demandes tiendrait compte de raisons exceptionnelles telles que la santé, la famille et le travail.

Il est prévu que l’Espagne organise un voyage exceptionnel début mai, suivi d’autres voyages, sachant que le pays a pu évacuer des milliers de ses ressortissants du Maroc depuis sa suspension des vols et des voyages en mer en raison des répercussions de l’épidémie du Coronavirus.

Le processus de coordination continue entre la diplomatie marocaine et son homologue espagnole a permis le retour d’environ 10.000 touristes espagnols chez eux.