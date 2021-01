Feu vert temporaire pour le vaccin d’AstraZeneca ?

Un document attestant de cette autorisation et signé par le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb précise qu’il s’agit du vaccin portant le nom commercial de «COVISHIELD», sous forme de «flacon de 1ml (2 doses), flacon de 2,5ml (5 doses), flacon de 5ml (10 doses) et flacon de 10ml (20 doses)».

L’autorisation est ainsi octroyée à Serum Institute Of India Pvt Ltd, sous licence AstraZeneca, précise la circulaire. Celle-ci revient, dans son article 2, sur la composition (pour une dose de 0,5ml) de ce vaccin, qui comprend, outre l’Adénovirus exprimant la protéine Spike du SARS-CoV-2, de «L-Histidine et L-Histidine chlorhydrate monohydrat», du «Chlorure de sodium» et du «Magnesium chloride» entre autres.

«COVISHIELD est indiqué pour l’immunisation active des personnes âgées de plus de 18 ans pour la prévention de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)», poursuit le document qui précise que «le schéma de vaccination contre le virus COVID-19 se compose de deux doses distinctes de 0,5 ml chacune». La deuxième doit être administrée entre 4 et 12 semaines après la première.

Ce vaccin, importé sous forme de produit fini, est destiné à une injection intramusculaire (IM) uniquement, de préférence dans le muscle deltoïde. Il doit être conservé au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C), à l’abri de la lumière et ne pas être congelé. Le document précise enfin que cette autorisation est valable pour une durée de 12 mois, à partir de la date de sa signature.