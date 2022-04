FICC: N. Tazi et A. Retnani réélus pour un second mandat

Lors de cette AGOE, le binôme a présenté le bilan de sa première mandature 2019/2022, indique un communiqué conjoint de la CGEM et de la FICC, ajoutant qu’en 3 ans d’existence, la FICC a réussi à faire entendre sa voix auprès des acteurs institutionnels et des partenaires internationaux, malgré la crise induite par la pandémie covid-19 qui a durement touché le secteur des Industries Culturelles et Créatives (ICC) durant 2 longues années.

Ce mandat a été marqué par de nombreuses réalisations, dont les plus importantes sont l’organisation des 1ères Assises des Industries Culturelles et Créatives et la signature du Contrat-Programme en soutien au secteur des Industries Culturelles et Créatives durant la Crise de la Covid. Il s’agit également de la signature d’une première convention en 2019 puis d’une seconde en 2022 avec le ministère de tutelle, visant entre autres, à élaborer une stratégie nationale dans le domaine des ICC, structurer les cadres juridiques et fiscaux de l’entreprise culturelle, encourager la création d’entreprises culturelles, organiser des réunions de sensibilisation sur l’importance des ICC et encourager la dynamique régionale et les programmes de formation dans le domaine des ICC, et une forte mobilisation lors des 3e Assises de la fiscalité pour l’intégration du secteur dans la loi cadre (cf. article 7 de la loi cadre 69.19). Outre la publication d’une étude sur les ICC dans le cadre d’un partenariat avec Wallonie Bruxelles International dont l’objectif est la contribution à la structuration du secteur des ICC coopération avec les Pays-Bas sur le « le Renforcement de l’entreprenariat au Maroc dans le secteur ICC » et l’adhésion de membres à travers le Royaume (Casablanca, Rabat, Salé, El Jadida, Oujda, Tanger, Ouarzazate, Agadir et Dakhla).

Le communiqué note que la FICC compte également des sociétés membres en France et aux USA. Au terme de la présentation du bilan de la mandature et du processus électif, le binôme élu a renouvelé son engagement à fédérer et plaidoyer en faveur du secteur des Industries Culturelles et Créatives au Maroc, précise la même source.

La Fédération des Industries Créatives et Culturelles (FICC) fait partie des 37 fédérations sectorielles de la CGEM. Elle regroupe les acteurs opérant dans la création, le développement, la production, la promotion, la diffusion ou la commercialisation de biens, services et activités à contenu culturel, artistique et patrimonial.