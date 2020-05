FIFA : Un soutien financier destiné aux fédérations et non aux clubs !

Après avoir achevé « FIFA Forward 1.0 » – la première édition du programme portant sur la période 2016-2018 –, « FIFA Forward 2.0 » est entré en vigueur au 1er janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2022. Et c’est dans ce cadre que la FIFA alloue à chaque fédération nationale le soutien financier qui est de 6 millions de dollars sur quatre ans. Et toute fédération nationale pourrait avoir droit à 1 million de dollars de plus si son buffet annuel est inférieur où égal à 4 millions de dollars. Tel n’est pas le cas de la Fédération Royale Marocaine de Football dont le budget avoisine les 800 millions de dirhams soit 80 millions de dollars : Premier budget à l’échelle africaine, suivie de l’Algérie avec 27,6 millions USD, le Nigéria en troisième position avec 17,7 millions USD, la Tunisie en quatrième position avec 12,1 millions USD et en cinquième position l’Afrique du Sud avec 11,9 millions USD.

Le programme FIFA FORWARD est destiné aux fédérations nationales de football pour investir dans le développement du football chez les jeunes, le football féminin entre autres.

La FIFA a ainsi décidé de débloquer l’allocation financière à titre d’avance vu l’arrêt quasi-totale des compétitions de par le monde entier à cause de la pandémie du COVID19. Les fédérations nationales reçoivent cette semaine la première tranche qui est de 500.000,00 dollars et la même somme en juin prochain.

Mais à la Fédération Royale Marocaine de Football, l’opacité est le maître-mot de Faouzi Lekjaâ qui jongle tout seul avec le déficit comptable et la trésorerie ! Sur ce registre, Faouzi Lekjaâ passe maître dans l’art non seulement de la fuite des comptes comme de la peste mais aussi de l’esquive des vraies questions !