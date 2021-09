Finance durable : BOA distinguée par Global Finance Magazine

Ce prix vient couronner le leadership de BOA, porté par la vision de son président Othman Benjelloun, qui intègre les enjeux de développement durable comme levier de performance et de durabilité et contribue à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), indique la banque dans un communiqué.

Initié en 2021 par Global Finance Magazine, ce prix vise à reconnaître le leadership mondial et régional en matière de Sustainable Finance et récompense les banques leaders dans le financement durable, le soutien à la communauté, la gestion des ressources, la transparence et le reporting, et le financement des projets durables dans les marchés émergents.

Cette reconnaissance valorise ainsi les efforts de Bank of Africa dans le déploiement de sa Charte de Responsabilité Sociétale et les normes environnementales, sociales et gouvernementales intégrés dans les investissements directs et indirects de la Banque ainsi que dans les systèmes de gestion des risques, et les principaux référentiels internationaux pris en comptes dans la définition des Objectifs de Développement Durable.