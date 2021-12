Finance verte : La BERD accorde 25 millions d’euros à la BMCI

Dans un communiqué publié jeudi, la BERD indique que l’accord de prêt a été signé par le directeur pour le Maroc au sein de la BERD, Antoine Salle de Chou, et le directeur général de la BMCI, Rachid Marrakchi. Financé par la BERD à hauteur de 23,75 millions d’euros et par le GCF à hauteur de 1,25 million d’euros, ce partenariat sera accordé sous forme de sous-prêts par BMCI aux particuliers marocains, aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux grandes entreprises pour des investissements dans les technologies de prévention du changement climatique.

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans le cadre de la facilité de financement de l’économie verte (GEFF) au Maroc, qui est soutenue par le GCF, précise la même source, notant qu’un « package complet d’assistance technique, complété par des incitations à l’investissement, tous deux financés par l’UE, soutiendront la BMCI dans le déploiement du programme’’.

Pour l’Union européenne, ce package est une aide concrète aux entreprises pour trouver et financer les solutions les mieux adaptées à leur transition vers l’économie verte au Maroc, fait savoir le communiqué. La BMCI en est à sa quatrième collaboration avec la BERD, après avoir bénéficié de la ligne de financement pour le soutien de l’entrepreneuriat féminin à travers le programme Women In Business (WIB) en septembre 2018, d’une ligne de financement pour le soutien des projets verts et écoresponsables, à travers le programme Morocco Sustainable Energy Financing Facility (MorSEFF) en février 2019, et une ligne de financement pour soutenir les transactions internationales des exportateurs et importateurs marocains en juillet 2019.