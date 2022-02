Financement : Al Barid Bank et Finéa s’allient au service des TPME

Cette convention a pour objectif de favoriser et renforcer davantage la collaboration des deux établissements en matière de financement des TPME clientes d’Al Barid Bank, indique mardi un communiqué conjoint d’Al Barid Bank et Finéa. Elle vise également à mettre à leur disposition les solutions de financement conçues par Finéa, dans le cadre d’un carnet de commandes publiques, semi-publiques et privées, ajoute la même source.

À travers cette convention, Finéa apportera à Al Barid Bank son savoir-faire, son expertise technique ainsi que l’accompagnement nécessaire au développement de la clientèle ciblée par la banque. Al Barid Bank, quant à elle, commercialisera au sein de son large réseau d’agences les offres de financement conçues par Finéa au profit de ses clients TPME. C’est grâce à une mobilisation totale en faveur de ce segment d’entreprises et à travers une offre de services à forte valeur ajoutée que les deux institutions pourront ensemble contribuer efficacement à consolider la résilience de ces structures créatrices d’emplois, véritables moteurs de l’économie nationale, et à renforcer leur capacité de contribution à la croissance économique marocaine.

« S’inscrivant pleinement dans le cadre du déploiement du Nouveau Modèle de Développement économique du Royaume, cette convention représente un axe important de partenariat qui vient consolider davantage la coopération historique entre le Groupe CDG et Al Barid Bank, en faveur de la relance de l’économie nationale, notamment en apportant un soutien plus prononcé à la TPME marocaine », souligne le communiqué.

Depuis sa création, Al Barid Bank œuvre pour permettre à tous les Marocains d’accéder à une large gamme de produits et services bancaires simples, bien pensés, utiles et au juste prix. Ainsi, la banque s’est distinguée depuis le démarrage de ses activités par la mise en place de nouveaux produits et services digitaux, modernes permettant une multicanalité des opérations bancaires, facilitant ainsi la vie à tous les marocains.

Aujourd’hui, avec plus de 7.4 millions de clients à son actif, et 2 millions d’utilisateurs de l’application Barid Bank Mobile, Al Barid Bank est un acteur d’inclusion financière et sociale de premier plan au Maroc. Par ailleurs, la capillarité de son réseau et l’implantation de ses agences y compris dans les zones rurales les plus éloignées, permettent à Al Barid Bank d’assurer des prestations de grande proximité à sa clientèle en lui facilitant l’accès à la banque. Agréée par Bank Al-Maghrib, Finéa, filiale du Groupe CDG, a pour principale vocation de faciliter l’accès des entreprises au financement et à la commande publique, en leur proposant des solutions sur mesure, innovantes et adaptées. Finéa combine, pour ce faire, le financement, le cofinancement et le refinancement, conformément à son plan de développement stratégique et à son positionnement d’établissement de place. Elle est, par ailleurs, gestionnaire du Fonds de Garantie dédié à la Commande Publique (FGCP), et dont la vocation consiste à faciliter les conditions d’accès au financement au profit des entreprises attributaires de marchés publics.