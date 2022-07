Financement de l’économie : Les SF mobilisent plus de 190 Mrds DH mobilisés en 2021

Par métier, ces concours se répartissent sur le crédit-bail de 48,3 Mrds DH, le crédit à la consommation (61,4 Mrds DH), le factoring (2,9 Mrds DH) et le crédit immobilier (69,6 Mrds DH), a précisé A. Benhamida qui s’exprimait lors de l’Assemblée générale de l’APSF. Et d’ajouter qu’ils se composent également du financement des besoins de trésorerie liés à la réalisation des marchés publics de 6,3 MMDH, en recul de 12%, du financement des organismes de microcrédit de 914 millions de dirhams (MDH), en quasi-stagnation de 0,2%, ainsi que du financement du développement agricole solidaire de 927 MDH, en quasi-stagnation de 0,6%.

Concernant l’action professionnelle de l’APSF en 2021 et au cours des premiers mois de 2022, le président de l’APSF a souligné qu’elle a été des plus denses. Dans ce sillage, il a relevé que l’une des actions phares a résidé dans l’accompagnement de la clientèle encore affectée par la crise du Covid-19. Dans le cadre du tourisme, après l’annonce, mi-janvier 2022, par le gouvernement d’un Plan d’urgence en faveur du secteur du tourisme, l’État et l’APSF ont signé, en février 2022, un protocole instituant un report des crédits et leasing notamment des transporteurs touristiques, avec une prise en charge par l’État des intérêts intercalaires liés à ce report, a-t-il précisé. Et de poursuivre que parallèlement, à la gestion des difficultés de la clientèle affectée par la crise du Covid-19, l’action professionnelle de l’APSF a porté sur la poursuite des chantiers classiques pour les métiers de financement, que ces chantiers soient communs à l’ensemble des métiers ou qu’ils se rapportent spécifiquement à chacun d’eux.

Cette réunion a été également consacrée à l’approbation du rapport d’activité de l’APSF en 2021 et du rapport du commissaire aux comptes relatif au même exercice, au renouvellement partiel du conseil de l’APSF, à la désignation du commissaire aux comptes pour l’exercice 2022 ainsi qu’au vote des résolutions.

L’APSF a été instituée par la loi du 6 juillet 1993 régissant l’activité et le contrôle des établissements de crédit et a été confirmée par la loi du 24 décembre 2014 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. L’Association regroupe toutes les sociétés de financement, qui sont considérées, au sens des lois précitées, comme des établissements de crédit au même titre que les banques.