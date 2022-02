Financement des PME : La BEI invitée à partager son expertise lors du « Morocco 21 »

Avec plus de 30 années au sein de la Banque Européenne d’Investissement et une carrière principalement axée sur les pays en dehors de l’Union Européenne, notamment les régions d’Afrique centrale et de l’est, le Pacifique, le Moyen Orient et l’Afrique du Nord ou encore l’Europe centrale et sud-orientale, F. Palanza partagera son expertise et les « success stories » à l’international et sur le plan régional qui ont permis de développer l’accès au financement des PME. « Les petites et moyennes entreprises sont de véritables moteurs de croissance économique. C’est pourquoi il est de notre responsabilité de les soutenir et de les accompagner dans leur développement. Et les besoins sont importants, de nombreuses entreprises ont encore des difficultés à être financées » a déclaré F. Palanza. « En 2021, près de la moitié de nos financements – 45 milliards d’euros – sont allés à des petites et moyennes entreprises dans le monde. Au Maroc, environ 40% de nos engagements sont destinés au soutien des micro, petites et grandes entreprises pour leur permettre de faire face aux problèmes de liquidités et préserver l’emploi. Le soutien aux entreprises est une grande priorité d’action pour le groupe BEI et je suis ravie d’avoir l’opportunité de partager avec vous notre expertise et expérience dans ce domaine. »

Tamwilcom, partenaire de la conférence Morocco 21, est un acteur national qui accorde une place centrale à cette question en capitalisant sur ses acquis historiques en tant que Caisse Centrale de Garantie (CCG) pour mieux contribuer à la levée des obstacles devant l’accès des TPME au financement. News Com Africa Holding (NCA Holding) a lancé en novembre dernier le cycle de conférences « Morocco 21 », une initiative visant à approfondir la réflexion et le partage de savoir-faire dans la construction du Maroc du 21ème siècle. Chaque conférence propose de se pencher sur des axes stratégiques dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, chantier lancé par le Souverain, avec la contribution d’experts internationaux pour permettre un partage d’expérience et de best practices avec des leaders mondiaux.

Une centaine d’invités – experts, décideurs, dirigeants d’entreprises et acteurs de la société civile – sont conviés dans le but d’enrichir les échanges et d’approfondir la discussion.

La première conférence « Morocco 21 » a été consacrée à la sécurité digitale des organisations dans leur processus de digitalisation, pilier de transformation dans les recommandations de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD). Parmi les chantiers essentiels qui seront abordés dans les mois prochains figurent les compétences des métiers du futur, les écosystèmes de recherche scientifique et d’innovation, l’accélération des énergies propres, l’environnement comme levier de création de richesse, l’inclusion du monde rural ou encore Dakhla comme nouveau hub africain des investissements étrangers.