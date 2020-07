Financement du commerce, enjeu majeur pour la survie du tissu productif africain

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les banques multilatérales de développement ont intensifié leurs programmes de financement du commerce pour soutenir les importations de produits de première nécessité et l’exportation de produits clés car les correspondants bancaires internationaux ont réduit leurs prêts dans de nombreux pays.

Outre la situation actuelle qui affecte l’offre et la demande, les échanges commerciaux internationaux ont été touchés par une réduction de l’offre en matière de financement. La perception des risques liés au non-paiement dans ce secteur est à son plus haut niveau depuis une décennie, et les banques sont de plus en plus réticentes à assumer ces risques dans de nombreux pays, où les conditions économiques se détériorent.



Dans un premier temps, et avec la mise en place en avril dernier de la Facilité de réponse rapide contre le Covid-19 (CRF) dotée de 10 milliards de dollars, la BAD a consacré jusqu’à 1 milliard de dollars de liquidités au financement du commerce et apporte une aide aux banques locales pour atténuer les risques dans ses 54 pays africains membres éligibles. Or dans les prochaines semaines, une aide plus importante sera certainement nécessaire, estime la BAD. De nombreux pays en développement, qui connaissaient déjà d’importants déficits de financement du commerce avant l’apparition de la crise du Covid-19, sont de plus en plus confrontés à une restriction de l’accès au crédit commercial.

Selon la BAD, à court terme, un nouveau recul de l’offre de financement du commerce rendrait plus difficiles les importations de produits alimentaires et médicaux dans des économies, où les besoins sont les plus urgents. À moyen terme, cette situation restreindrait la capacité des échanges commerciaux à contribuer à la reprise économique.

Dès lors, un financement insuffisant du commerce menace ainsi de compromettre des transactions commerciales en affectant de manière disproportionnée les micro-entrepreneurs et les PME, qui représentent l’essentiel de l’emploi en Afrique. C’est dans cette perspective que l’OMC et les banques multilatérales, à leurs têtes la BAD, ont pris l’engagement de soutenir les pays en difficultés à faire face au déficit de financement du commerce à travers la fourniture de mécanismes d’atténuation des risques et de soutien de liquidité.