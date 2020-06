Financement du commerce extérieur, Attijariwafa bank tire son épingle du jeu

Ce nouveau trophée récompense les banques leaders en matière de financement du commerce extérieur dans leur pays. À ce titre, Attijariwafa bank a été élue meilleure banque marocaine en 2020 pour son leadership et son dynamisme dans l’accompagnement des acteurs du commerce à travers une offre à valeur ajoutée répondant à une vision 360° des besoins de ses clients, un réseau international de correspondants de premier ordre et une forte capillarité de ses implantations en Afrique, une digitalisation accrue des transactions internationales, et une culture d’innovation inscrite dans son ADN.

Par cette consécration, Attijariwafa bank renforce son image de banque leader dans le financement du commerce extérieur marocain et s’engage auprès de ses clients et correspondants à poursuivre ses actions pour plus d’innovation et création de valeur partagée, ainsi que l’accélération de ses initiatives digitales en leur faveur.

Créée en 2002 à Londres, Global Trade Review est la 1ère publication au monde spécialisée en commerce international et fait figure depuis d’autorité de référence au sein de l’écosystème Trade Finance de par le monde.