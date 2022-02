Flux financiers : Les IDE tiennent le cap et les transferts des MRE explosent

Dans le détail, l’évolution positive des IDE est attribuable à une hausse des recettes de 17% (à 32,19 Mrds DH), plus importante que celle des dépenses (+11,5% à 12,02 Mrds DH), précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de décembre 2021. Au titre de l’année 2021, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se sont situés à 17, 95 Mrds DH, soit le plus haut niveau atteint au titre des cinq dernières années, affichant une hausse de 10,17 Mrds DH par rapport à 2020. Les cessions de ces investissements ont porté sur un montant de 13,59 Mrds DH, en hausse de 10,49 Mrds DH.

Ainsi, le flux net des IDME a baissé de 6,8%. De leur côté, les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont élevés à près de 93,3 Mrds DH à fin décembre 2021, contre 68,18 Mrds DH une année auparavant, selon l’Office des changes. Ces envois ressortent ainsi en hausse de 36,8% ou de 25,07 Mrds DH.

L’Office fait aussi état d’un excédent de la balance des échanges de services s’établissant à plus de 64,16 Mrds DH, en hausse de 0,3%.

Dans le détail, les exportations se sont améliorées de 6% pour se situer à 139,018 Mrds DH à fin décembre 2021, et les importations ont augmenté de 11,4% à 74,855 Mrds DH, précise la même source. Les voyages, principale composante des échanges de services, ont affiché un solde excédentaire en baisse de 8,9% par rapport à fin 2020. En comparaison avec fin 2019, période avant la crise de Covid-19, ce solde a enregistré une nette baisse de 59,2%. Cette évolution est attribuable, principalement, au recul des recettes voyages de 6%, se situant à 34,273 Mrds DH à fin décembre 2021. Les dépenses voyages, quant à elles, restent quasiment stables par rapport à fin décembre 2020.