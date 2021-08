Flux migratoires : Le Maroc sous pression…

Les personnes secourues ont reçu les premiers soins à bord des unités de la Marine Royale, avant d’être ramenées saines et sauves aux ports les plus proches du Royaume et remises à la Gendarmerie Royale pour procédures d’usage, ajoute-t-on de même source.

Par ailleurs, on signale qu’au cours des derniers jours, au moins 300 migrants originaires du Soudan seraient arrivés à Oujda, après qu’ils auraient franchi la frontière terrestre Est entre le Maroc et l’Algérie, a alerté la semaine dernière l’Association d’aide aux migrants en situation difficile à Oujda. L’ONG a assuré que durant les trois dernières semaines, des jeunes âgés de 16 à 26 ans, originaire de plusieurs régions du Soudan, sont arrivés dans la capitale de l’Oriental en provenance de la Libye.

«Plusieurs d’entre eux ont fui les geôles et les centres de détention en Libye, après y avoir passé entre 4 et 18 mois (voire 3 ans pour certains) dans des conditions inhumaines et des souffrances quotidiennes avec des immigrés maghrébins, asiatiques et africains d’autres nationalités», indique l’ONG. Un appel est lancé aux autorités locales à intervenir d’urgence pour préserver dignité et droits aux migrants.

La représentation de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Maroc a appelé à une intervention urgente pour protéger les droits de ces migrants, de manière à garantir leur droit de demander l’asile et la liberté de circulation. Elle a aussi saisi le Comité régional des droits de l’Homme pour «prendre ses responsabilités et intervenir auprès des autorités compétentes».

La représentation de l’OIM au Maroc s’est adressée également aux associations d’Oujda pour intensifier l’action immédiate et urgente et trouver des formules de coordination et de travail commun dans le but d’étudier la situation tragique des migrants et prévoir une stratégie locale de suivi et de repérage.

Des dizaines de migrants, pour la plupart des jeunes, ont été récemment aperçus du côté des rues de la place Bab Al Gharbi et près de la place du 9 juillet sur la rue Mohammed V au centre d’Oujda. «Ils ont été contraints de dormir dans la rue et de demander de la nourriture aux habitants et aux commerces voisins», conclut-on.