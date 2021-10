FMI : Les répercussions de la Covid-19 pourraient durer des années

La croissance économique mondiale sera « légèrement » plus faible qu’attendu cette année, a prévenu Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, qui s’inquiète du fossé grandissant entre les pays riches qui profitent globalement de la reprise et les pays pauvres affectés par le manque de vaccins et les poussées inflationnistes.

En effet, près de la moitié des pays émergents et des pays en développement ainsi que certains pays à revenu intermédiaire risquent désormais de prendre encore plus de retard sur les autres, ce qui réduirait à néant une grande partie des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable définis par l’Organisation des Nations Unies, relève le rapport du FMI. Au sein des pays, les inégalités se creusent également, les employés les moins qualifiés ; jeunes, femmes et travailleurs de l’économie informelle subissant “des pertes de revenus disproportionnées”.

Au niveau mondial, la reprise est à deux vitesses, prévient K.Georgieva qui note que “les situations économiques divergent dangereusement d’un pays à l’autre”, en raison de différences flagrantes sur le plan de l’accès aux vaccins et de la marge de manœuvre dont disposent les pouvoirs publics.

“Alors qu’un rebond est observé dans les pays avancés, la crise s’aggrave dans de nombreux pays émergents et pays en développement”, a-t-elle écrit dans une préface au rapport. Pour pérenniser la reprise, “il faudra que les pouvoirs publics poursuivent leur action, notamment pour garantir et élargir l’accès aux vaccins et pour maintenir en place des dispositifs d’aide économique et un appui ciblé adaptés au stade de la pandémie, à la vigueur de la reprise économique et aux caractéristiques structurelles des pays” recommande l’institution financière.

Et de plaider aussi en faveur d’une coopération multilatérale pour veiller à ce que tous les pays aient un accès équitable aux vaccins et que ceux en difficulté financière puissent obtenir les liquidités internationales dont ils ont besoin. “À mesure que la reprise se confirme, il convient d’intensifier les réformes économiques ainsi que les investissements publics dans le capital humain et les infrastructures écologiques et numériques afin de favoriser la réaffectation des ressources et de réduire autant que possible les séquelles à long terme”, insiste encore le FMI.

La patronne du FMI rappelle que le montant total des prêts accordés par le FMI à 86 pays depuis le début de la pandémie s’élevait à 110 milliards de dollars, ce qui constitue un record. Elle a en outre évoqué la nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) d’un montant de 650 milliards de dollars, la plus élevée de l’histoire du FMI, ce qui permettra d’accroître considérablement les réserves et les liquidités des pays membres.

“La tâche la plus urgente reste de vacciner la population mondiale le plus rapidement possible”, a-t-elle insisté pour mettre fin à la pandémie et assurer partout une reprise durable. Une deuxième priorité immédiate consiste, selon elle, à aider les pays à faire face au fardeau de plus en plus lourd de leur dette publique. “Nous devons mettre en place des mesures qui confortent la reprise à court terme, mais aussi des politiques porteuses de changements qui nous permettent de jeter les bases d’une économie mondiale plus respectueuse de l’environnement, plus numérique et plus inclusive”, a-t-elle conclu.