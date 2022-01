Fondation Zakoura : Un quart de siècle d’engagement

25 années d’histoire(s) que la Fondation célèbre avec ses bénéficiaires, enfants d’hier et adultes d’aujourd’hui, une génération entière de jeunes travailleurs, toute une communauté liée par l’espoir et la volonté, souligne la fondation, qui précise que durant ce quart de siècle, la confiance de partenaires engagés et la mobilisation d’une équipe dévouée ont permis à celle-ci de poursuivre sa mission pour une éducation inclusive et de qualité pour tous. Ils lui ont également permis de déployer des programmes intégrés dédiés aux communautés des douars, d’innover dans ses approches mais aussi dans ses projets pour mieux servir et désenclaver les populations en zones rurales, fait savoir la même source.

Dans un monde en constante mutation, où les inégalités sont vite exacerbées, l’éducation, l’entreprenariat social & l’employabilité, ainsi que l’empowerment jouent un rôle primordial pour réduire la fracture sociale. Ainsi, trois axes stratégiques sur lesquels la Fondation concentre ses efforts en tant qu’acteur confirmé du tiers secteur au Maroc et qui s’inscrivent parfaitement dans la vision du Nouveau Modèle de Développement, notamment pour une transformation profonde du système éducatif, la formation, l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des apprentissages.

Animée par cette motivation de contribuer à un Maroc meilleur, la Fondation rappelle l’importance de la capitalisation des expériences réussies et la mutualisation des efforts entre acteurs institutionnels, nationaux, internationaux et la société civile, souligne le même document. Elle appelle ainsi à la mobilisation de tous et ambitionne, avec l’appui de ses partenaires, donateurs, collaborateurs et bénévoles, tous unis autour d’un mot d’ordre “Le devoir d’agir”, de capitaliser sur les remarquables réalisations à son actif pour en bâtir de nombreuses autres pour les (25) années à venir !

A cet effet, Jamal Belahrach, président de la Fondation, a rappelé qu’un “un travail remarquable a été fait par l’équipe de la Fondation durant l’année 2021, une année encore très marquée par la présence du Covid-19 et pourtant, grâce au dévouement et au professionnalisme de chacun d’entre eux, de très belles réalisations ont été concrétisées !”.