Foot/Mondial du Qatar/Éliminatoires : Les Lions de l’Atlas ont la pèche !

Les Lions de l’Atlas l’ont emporté grâce à des buts signés Ayoub El Kaabi (10e, 70e) et Ayman Barkok (20e).

Les deux sélections s’étaient rencontrées, mercredi dernier à Rabat, pour le compte de la 3e journée. Le Maroc s’était largement imposé par 5 buts à 0. Les protégés de Baciro Kandé, n’ont pas réussi à priver les Lions de l’Atlas de se maintenir en tête de ce groupe.

Dès l’entame de la partie, les «Lycaons» ont encaissé un but signé Ayoub El Kaabi. Dix minutes plus tard, Ayman Barkok marque le deuxième but des Lions de l’Atlas qui, à la 70e minute, ont vu El Kaabi récidiver avec un doublé.

Plus tôt, le Soudan et la Guinée n’ont pas pu se départager (2-2), à Agadir.

Au terme de cette journée, le Maroc consolide sa place en tête avec 9 points engrangés en trois victoires, devant la Guinée Bissau (4 pts). La Guinée est troisième (3 pts), alors que le Soudan est dernier avec 2 unités.

Le Maroc est attendu mardi contre la Guinée pour le compte de la 2e journée.