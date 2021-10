Foot/Phase des poules de la CAF : La RSB triomphe et les FAR calent

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) a pris une sérieuse option pour la qualification à la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) en s’imposant samedi au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir en Tunisie devant l’Union sportive de Ben Guerdane 1 but à 0, pour le compte du 2e tour préliminaire de la compétition.

Youssef El Fahli a inscrit l’unique but de la rencontre dès la 9e minute en donnant ainsi un court avantage à ses coéquipiers avant le match retour qui est prévu dimanche prochain à Berkane.

La RS Berkane avait remporté la compétition en 2020, après avoir échoué en finale en 2019 aux tirs au but.

De son côté, l’AS FAR s’est inclinée le même jour face à la Jeunesse sportive de Kabylie (JSS) par 0 but à 1, au titre du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Mohamed Moufid a inscrit contre son camp la seule réalisation de la rencontre à la 20e minute, permettant ainsi à la JSS de remporter la première manche, dans l’attente du match retour, le 24 octobre. Il est à rappeler que les FAR se sont qualifiés pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF aux dépens des Béninois du Buffles FC avec 3-1 à l’aller et 0-1 au retour.