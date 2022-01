Football/8è de Finale CAN 2022 : Le calendrier

Le Nigeria était déjà assuré de sa qualification pour les huitièmes de finale grâce à deux victoires probantes en deux rencontres, dont une sur l’Égypte (1-0). Lors du troisième match de poules les Nigérians ont battu la Guinée-Bissau. Les Super Eagles affronteront la Tunisie pour débuter leur deuxième tour. Il s’agit de la même affiche que la petite finale de 2019 remportée par la Nigérians (1-0).

L’Égypte a assuré sa place en 8e de finale en dominant le Soudan (1-0), lors de la troisième journée. La Côte d’Ivoire, non qualifiée pour le Mondial au Qatar, fera face à l’Égypte. Les Ivoiriens ont battu largement le champion d’Afrique sortant lors de leur troisième match (3-1).

Le Sénégal a assuré la première place de son groupe après un nouveau 0-0, contre le Malawi, suivi de la Guinée. Un seul but, sur penalty, en trois matches, a donc suffi aux Sénégalais pour se qualifier et rester à Bafoussam pour son huitième de finale, le 25 janvier.

La Guinée aussi a beaucoup déçu contre le Zimbabwe pour son dernier match de poules : battue 2-1 à Yaoundé, elle a conservé sa deuxième place et affrontera la Gambie, autre surprise du premier tour.

Les « Lions de l’Atlas » ont remporté la première place du groupe C, devant les « Panthères ». Le Maroc jouera son huitième de finale, le 25 janvier, contre le Malawi. Le Gabon affrontera, lui, le Burkina Faso le 23 janvier à Limbé.

Les Comores pour leur première participation à une phase finale de CAN se hissent en huitièmes de finale. Les Comoriens héritent du Cameroun, le pays hôte, qui a terminé à la première place du A. Il faudra faire face aux assauts de Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la compétition lors de la phase de poules. Mais les Cœlacanthes ont visiblement des ressources, ils ont signé un magnifique exploit contre le Ghana (3-2).

Dimanche 23 janvier

Burkina Faso – Gabon à 17h (16h TU)

Nigeria – Tunisie à 20h (19h TU)

Lundi 24 janvier

Guinée – Gambie à 17h (16h TU)

Cameroun – Comores à 20h (19h TU)

Mardi 25 janvier

Sénégal – Cap-Vert à 17h (16h TU)

Maroc – Malawi à 20h (19h TU)

Mercredi 26 janvier

Côte d’Ivoire – Égypte à 17h (16h TU)

Mali – Guinée équatoriale à 20h (19h TU)