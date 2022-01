Football/CAN-2022/Cameroun : Les Lions de l’Atlas filent aux 8è de Finale : Une victoire peu convaincante…

Le sélectionneur national, le Bosniaque, V. Halilhodžić, c’est félicité que ses poulains aient fait l’essentiel, mais a également déploré qu’ils aient échoué aussi souvent devant les buts adverses

« C’était un match bizarre, nous avons raté plusieurs occasions et le match aurait pu être conclu sur un score de (4-0) ou (5-0) », a-t-il dit face à la presse. « C’est un point négatif sur lequel nous devons mettre le point lors des prochains rendez-vous », devait-il préciser.

Tout en saluant la performance de ses protégés, V. Halilhodžić a souligné ne pas être « content de l’efficacité », même si, a-t-il dit, il est préférable de créer autant d’occasions et « qu’il faut davantage travailler pour en concrétiser le maximum ».

Amir Abdou, sélectionneur des Cœlacanthes, a félicité les Lions de l’Atlas pour leur victoire « méritée », notant que les joueurs des Comores ont essayé de trouver des situations, des petites ouvertures, « mais la défense marocaine était bien verrouillée et efficace ».

« Nous sommes tombés sur une très belle équipe marocaine qui a maîtrisé le jeu à la faveur de sa grande expérience », a-t-il fait observer.

Pour lui, ses joueurs « n’ont pas à rougir » de la défaite face au Maroc qui « ne sera pas loin du carré final ». Concernant le dernier match des Cœlacanthes contre le Ghana, Amir Abdou a assuré que cette dernière rencontre de ce groupe C « va être une finale ».

Pour rappel, le Maroc a validé son ticket pour les 8è de finale de la Coupe d’Afrique des nations après avoir battu les Iles Comores (2-0), pour le compte de la 2è journée du groupe C. Selim Amallah a ouvert la marque à la 16è minute, avant que Zakaria Aboukhlal ne creuse l’écart à la 89è minute sur un but d’abord refusé, puis validé par le VAR. Entre-temps, les Lions ont raté une chance de doubler la mise sur un pénalty non transformé par Youssef En-Nesyri (81′).

En attendant Ghana-Gabon, les Lions de l’Atlas sont premiers du groupe C avec 6 points, suivis du Gabon (3 pts), du Ghana et des Comores. Lors de la 1ère journée, le Maroc s’était imposé face au Ghana par 1 but à 0. Il affrontera le Gabon en dernier match de poules, mardi prochain.