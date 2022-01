Football/CAN-2022 : L’Egypte écarte le Soudan de la compétition

Face à une sélection soudanaise très regroupée en défense et agressive, les Pharaons ont eu du mal à se montrer dangereux, mercredi, à Yaoundé.

Leur unique réalisation a été faite sur un corner dévié de la tête par Amr El Soleya et repris par Mohamed Abdelmonem (35e). Un but qui suffit à leur offrir la deuxième place du groupe D derrière un Nigeria aérien. Des Super Eagles qui ont battu la Guinée-Bissau 2-0 à Garoua grâce à Umar Sadiq et au capitaine William Troost-Ekong, arrachant de la sorte 3 victoires en autant de rencontres lors du premier tour.

Avec 1 point chacun, Soudan et – Guinée-Bissau quittent la compétition.