Football/CAN-Cameroun : Le Maroc balaie le Malawi

Les Lions de l’Atlas ont scoré grâce à Youssef En-Nesyri (45+2′), et Achraf Hakimi (70′), alors que Gabadinho Mahango a marqué pour le Malawi à la 7′. Aux quarts, le Maroc affrontera le vainqueur de la rencontre, mercredi, entre l’Egypte et la Côte d’Ivoire.

A noter que le Maroc n’a plus atteint les quarts de finale de la CAN depuis 2004 lorsqu’il avait trébuché face à la Tunisie. les Lions de l’Atlas ont traversé la phase de groupes sans défaite -2 victoires face au Ghana (1-0) et aux Comores (2-0) et un nul face au Gabon (2-2).