Football/CAN : Maroc-Egypte : Défaite, crise de nerfs et pugilat hors caméras

Déjà, vers la 75e de la rencontre, un début de bagarre éclate à même la pelouse du stade Ahmadou-Ahidjo, avant que le match ne reprenne son cours. Mais c’est dans les couloirs du stade que la tension est montée de plusieurs crans, d’abord entre le Franco-bosnien Vahid Halilhodzic, entraîneur des Lions de l’Atlas et le Portugais Carlos Queiroz, sélectionneur des Pharaons, avant que les choses ne dégénèrent entre les joueurs.

Selon RMC, qui assure que «le contexte bouillant (…) s’est poursuivi après la rencontre», les deux entraîneurs ont eu un «accrochage virulent» dans les couloirs du stade. «Ils ne sont pas venus aux mains, mais le ton est sérieusement monté entre le Bosnien et le Portugais». Ajoutant que «Queiroz a ensuite tenté de désamorcer l’incident lors de sa conférence d’après-match, en tressant des lauriers à « Coach Vahid », mais l’animosité était bien palpable à Yaoundé.»

Du côté des joueurs, après le sifflet final, la tension s’est transformée en pugilat dans les couloirs menant aux vestiaires, rapporte L’Equipe et des vidéos partagées sur Twitter. «Les cris de victoire lancés par les Pharaons ont mis hors d’eux les Marocains et quelques phrases moqueuses ont peut-être ajouté à leur frustration», indique le média en précisant que des «mots» sont même partis «en direction de Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération marocaine, de la part de Mahmoud Ahmed, le quatrième gardien égyptien hors de lui». « Achraf Hakimi a explosé. Pris au collet, bloqué, il est empêché d’aller en découdre avec des Égyptiens», tandis que le staff et les collègues de l’Égyptien «le ceinturent, l’empêchent d’aller se battre dans une scène surréaliste».

Au final, il aurait fallu «trois costauds» pour plaquer le joueur égyptien au sol, l’empêcher de bouger. «Mahmoud Ahmed, en pleine crise de nerfs, ne veut rien savoir, se relève pour y retourner avant d’abandonner ce combat, de s’asseoir puis quasiment de pleurer», ajoute la même source.

Wael Gomaa, manager général des Pharaons, aurait finalement dû «ramener» M. Ahmed dans le vestiaire de l’équipe marocaine pour présenter des excuses, car «les insultes envers Lekjaa», qui a exigé «des excuses immédiates», ne passaient pas, conclut la même source. L’affaire aurait débordé pour atterrir sur la table de la CAF…