Football/Coupe du Trône : Le FUS écrase l’UT

Le FUS a dominé l’UT et permis à Ayoub Qasmi (30è), El Mahdi Maouhoub (45è) et Mahdi Bassel (90+4è), de belles réalisations face à l’unique but du club tourougui signé Saad Ait Khirsa contre son propre camp (9è).

Samedi, le Youssoufia de Berrechid (CAYB) s’est qualifié pour les demi-finales, en s’imposant sur la pelouse du Maghreb de Fès (MAS) par 2 buts à 0 réalisés par Oussama Chaibi à la 47 e minute et Hamza Houssaini à la 90e+6.

Les deux autres quarts seront disputés entre le Wydad et le Raja de Casablanca et entre la Renaissance de Berkane et l’AS Mansouria.