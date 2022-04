Football Féminin/Coupe du monde : Bon début pour les Lioncelles de l’Atlas (U17)

Les onze buts des Lioncelles de l’Atlas ont été l’œuvre de Sherif Digna à la 9e, 54e, 66e et 78e, Doha El Madani à la 20e et 30e, Yasmine Zuhair à la 45e, 60e et 74e, Khelifi Maisen à la 88e et Siwi Yasmine à la 92e minute.

«Je suis très content de la prestation de cette équipe marocaine, toute jeune», a souligné Patrick Cordoba, sélectionneur national. Le Français s’est dit fier de ses protégées qui ont réussi à bien s’adapter au terrain un peu difficile et aux conditions climatiques dures afin de bien aborder cette rencontre et rester sur place pour bien défendre et ne pas être surprises en contre.

Le coach a tenu, par ailleurs, à féliciter la sélection nigérienne qui «fait ses débuts» au niveau du football féminin. «Il faut féliciter les joueuses nigériennes pour leur courage», a-t-il dit.

Le match retour entre les deux sélections aura lieu le 29 avril au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.