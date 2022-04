Football Féminin : Les Lionnes de l’Atlas assurent face à la Gambie et le Ghana

Lors de la première rencontre, disputée le 7 avril au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat, les Marocaines avaient dominé les Gambiennes de la tête des épaules sur le score de 6 à 1. Les réalisations marocaines ont été inscrites par Yasmin Mrabet à la 10e, Imane Saoud à la 24e, Ayane Roselia à la 33e, Salma Amani à la 62e et 85e et Ghizlane Chebbak à la 68e. L’unique but gambien avait été inscrit par Catherine Jatta à la 83e minute.

Mardi soir, sur le même terrain, les Marocaines ont fait bonne prestation contre les Etopiles noires du Ghana en s’imposant sur le score de 2-0. A. Roselia s’est ainsi illustrée à la 48è et 75è minute.

A rappeler que les Lionnes de l’Atlas se préparent en prévision de la Coupe d’Afrique des nations 2022 dans la poule du Nigéria et de l’Afrique du Sud. Les matchs qui se dérouleront at home permettront au Maroc de revenir dans la course après 22 d’absence.