Football/Finale/CAN : Les Lions de la Teranga dominent l’Afrique

« Le Sénégal vient de remporter la Coupe d’Afrique des nations. À titre exceptionnel, le Président de la République a, par décret 2022-229 du 6 février 2022, déclaré la journée du lundi 7 février chômée et payée », indique un communiqué du ministère du travail.

Plus, d’après la télévision publique sénégalaise, le Chef de l’Etat, qui devait s’absenter du pays jusqu’au 9 février pour des visites en Egypte, en Ethiopie et aux Comores, a annulé cette dernière étape pour accueillir lundi à 13H00 (GMT et locales), la sélection nationale à l’aéroport militaire de Yoff (Dakar).

Les joueurs et membres de l’encadrement de l’équipe nationale seront « décorés » mardi par M. Sall, au Palais présidentiel à Dakar. Le chef de l’Etat sénégalais avait laissé éclater sa joie, dimanche, à l’occasion de ce sacre. « Champions d’Afrique !!! Quel match! Quelle équipe ! Vous l’avez fait! Beau moment de football, beau moment de communion et de fierté nationale. Tellement fiers de vous! Félicitations à nos héros ! », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

A noter qu’une liesse populaire a régné dimanche soir juste après le coup de sifflet de la rencontre Egypte-Sénégal, quand la star Sadio Mané a réussi le tir consacrant le Sénégal, lors de la séance de tirs aux buts (0-0 a.p., 4-2 t.a.b.).

Une ambiance festive régnait de toute la ville de Dakar au milieu des drapeaux du Sénégal accrochés toute la journée aux immeubles, sur les véhicules, sur les artères et les trottoirs, dans plusieurs quartiers de la capitale. Une fête qui a duré toute la nuit de dimanche.

Des milliers de supporters, vêtus du maillot du Sénégal, ont rempli les rues de Dakar et afflué sur la célèbre place de l’Indépendance, près du Palais présidentiel, pour célébrer comme il se doit ce premier titre continental pour les Lions.

Ce premier sacre pour les Lions de la Teranga, a été arraché au terme d’une finale âprement disputée face à l’Egypte. Les poulains de Aliou Cissé se sont finalement imposés aux tirs aux buts (0-0, 4-2).