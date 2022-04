Football/Hooliganisme à Rabat : La Justice a dit son mot

«La cour a décidé de condamner les huit supporters pour des chefs d’accusation tels que « participation à la violence » et « dommages à la propriété publique », tout en acquittant d’autres accusés», a confié l’avocat des mises en cause, Me Mohamed Almou, à l’AFP. Ce dernier a assuré qu’il compte faire appel aux verdicts prononcés contre ses clients.

Ces huit personnes appartiennent à un groupe de 70 hommes, dont plusieurs mineurs, arrêtés mi-mars à la suite des violentes émeutes qui ont suivi le match au cours duquel l’As Far avait accueilli le Maghreb de Fès et qui s’est soldé par son élimination du 3e tour de la Coupe du Trône. De lourdes charges ont été retenues contre certaines des personnes poursuivies dans cette affaire, telles que «formation de bande criminelle», «vol» et «tentative de viol». Ces événements ont également fait des dizaines de blessés parmi les membres des forces de sécurité et de supporters.

Il s’agissait surtout du premier événement du genre depuis le retour des supporters dans les tribunes, décidé fin février.