Football :La reprise des championnats est-elle possible ?

Tout scenarii doit en principe être brossé en fonction du plan stratégique du déconfinement qui est dans le pipe et que le chef du gouvernement s’apprête à rendre public le 18 mai prochain devant les parlementaires. Mais à la FRMF on a opté pour une commission qui doit rendre sa copie ce lundi. Absurde car si reprise des championnats il y a , elle doit être décidée en fonction des trajectoires du plan stratégique du déconfinement de l’Etat.

En tout cas, le Comité Directeur Fédéral se perd en conjectures et il est incontestablement en train de tirer des plans sur la comète car qu’on le veuille ou non la reprise de la BOTOLA PRO est quasiment impossible. Il va falloir d’abord procéder à la mise à jour notamment de la Première division Pro qui accuse beaucoup de matches en retard : Le Raja de Casablanca à lui seul compte six matches de moins. En plus le football est l’un des sports dont le risque est très élevé et dont la distanciation physique est quasiment impossible !

Statutairement, le comité directeur fédéral a tous les pouvoirs les plus étendus pour trancher quant aux imprévus et aux cas de force majeure. Ce qui est clair dans l’article 79 des statuts de la FRMF.

Mettre un trait sur les championnats en décidant de classement ou de déclassement est inéluctable car la santé des sportifs est une priorité prioritaire. Et le plan stratégique du déconfinement va sans aucun doute corroborer le scenarii de l’impossiblité de la reprise des championnats.