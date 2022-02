Football/Lions de l’Atlas : Le Maroc gagne trois places dans le classement FIFA

D’après le classement provisoire publié par la FIFA, le score du royaume passerait de 1530 points enregistrés en janvier à 1 547,38 points, soit +17,45 points. Dans ce sens, le classement du Maroc, logé au 25ème rang mondial, évoluerait de 3 places, pour se placer à la 22e place mondiale.

Malgré son élimination par l’Égypte, le Maroc maintiendra aussi la deuxième place au niveau africain, derrière le Sénégal qui a vu son score évoluer de 26,18 points, ce qui le propulsera de la 18e place mondiale actuellement à la 16e, et devant le Nigeria (32e) et l’Égypte (34e), quatrième au niveau continental avec +45,28 points, grâce à la CAN 2021.

L’équipe nationale pourrait le cas échéant améliorer son score à la faveur des matchs barrages qualificatifs pour la Coupe du monde de football (Qatar-2022) qui seront joués le mois prochain. Les Lions de l’Atlas doivent affronter la République démocratique du Congo, à l’issue du tirage au sort effectué à Douala au Cameroun, en marge de la 33e Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021). Les matchs aller et retour se joueront entre le 24 et le 29 mars 2022.