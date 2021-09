Football-Mondial 2022 : Le Maroc opposé à la Guinée en terre marocaine

Initialement prévu à Conakry, c’est à Agadir, dans le stade Adrar que se jouera la rencontre entre la Guinée et le Maroc, mardi 12 octobre, selon une source au sein de la Confédération Africaine de Football (CAF), citée par Arryadia. Cette confrontation intervient après les deux matchs contre la Guinée-Bissau, dans le cadre des 3e et 4e journées, également prévus au Royaume.

En effet, les hommes de Vahid Halilhodzic accueilleront la Guinée-Bissau à Rabat le 6 octobre, puis trois jours plus tard, lors du match retour, qui aura aussi lieu au Maroc, à Casablanca, la G-B ne disposant pas de stade aux normes requises.

Pour rappel, les Lions de l’Atlas ont été bloqués par le coup d’État militaire en cours à Conakry, où ils devaient affronter les Guinéens mardi 7 septembre lors des éliminatoires du Mondial-2022, une rencontre qui a finalement été reportée, afin d’assurer la sécurité et la sûreté des joueurs et de protéger tous les officiels du match.

La FIFA avait ensuite annoncé le report du match, sans pour autant préciser une date ultérieure de la confrontation. Les deux équipes concernées sont désormais fixés sur leur sort.