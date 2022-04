Football/Mondial du Qatar : Les Lions de l’Atlas choyés par le tirage au sort ?

Le Maroc était logé dans le chapeau 3 aux côtés du Sénégal, de l’Iran, du Japon, de la Serbie, de la Pologne et de la Corée du Sud, en plus de la Tunisie.

Le Qatar accueillera cette édition de la Coupe du monde du 21 novembre au 18 décembre prochain. Vingt-neuf participants, y compris le pays hôte, ont déjà été confirmés, tandis que trois dernières nations joueront leur qualification au mois de juin. « Ce sera la meilleure coupe du monde de l’histoire », a déclaré Gianni Infantino lors de cette cérémonie. Le président de la FIFA assure que “le monde va s’unir au Qatar”.

Pour sa part, Vahid Halilhodzic, également présent au Qatar a estimé que l’équipe nationale du Maroc est un groupe de grande qualité. « Comme vous savez, participer à une Coupe du monde est quelque chose d’exceptionnel. C’est la compétition la plus prestigieuse au monde. Nous sommes très contents et fiers de jouer la Coupe du monde. Le Maroc possède une équipe de grande qualité, capable de créer la surprise lors de cette édition. Nous allons essayer de faire quelque chose de bien pendant ce mondial », a-t-il déclaré.

Le tirage au sort complet réunit, dans le « Groupe A », Qatar, Equateur, Sénégal et Pays-Bas. Dans le « Groupe B » se retrouvent Angleterre, Iran, Etats-Unis, Ukraine, Ecosse ou Pays de Galles. Le « Groupe C » comptant Argentine, Arabie-Saoudite, Mexique et Pologne. Quant au « Groupe D », il met aux prises France, Pérou, Australie ou Emirats arabes unis, Danemark et Tunisie. Le « Groupe E » compte Espagne, Costa Rica ou Nouvelle-Zélanden, Allemagne et Japon. Quant au « Groupe F » là où figure le Maroc, il compte Belgique, Canada et Croatie. Le « Groupe G » se composant de Brésil, Serbie, Suisse et Cameroun. Et, enfin, le « Groupe H » compte, lui, Portugal, Ghana, Uruguay et Corée du Sud.