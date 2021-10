Football-Qualifications Coupe du Monde 2022 : Des surprises dans la liste des « Lions de l’Atlas » convoqués

Vahid Halilhodzic a dévoilé, jeudi, la liste des 27 joueurs convoqués pour disputer le reste des matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2022. Le coach des Lions de l’Atlas a fait l’impasse sur deux valeurs sûres ; Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui

V.Halilhodzic justifie ses choixde sélectionneur par les valeurs sûres choisies. Achraf Hakimi, Youssef En-Nesyri, Yassine Bounou, Sofyan Amrabat ou encore Ghanem Saiss, en font partie. Mais dans la liste figurent aussi Fayçal Fajr, Samy Mmae ou encore Ayoub El Kaabi. Précédemment convoqués lors du premier match de qualification face au Soudan, Imran Louza et Ryan Mmae semblent avoir séduit le technicien bosniaque. On signalera aussi que la liste comporte aussi Sami Tlemçani, qui vient de signer son premier contrat professionnel avec Chelsea et Abdou Harraoui, qui évolue à Sassuolo.

LesL ions de l’Atlas joueront le reste de leurs matchs à domicile, notamment celui contre la Guinée Bissau dont le match aller se déroulera le 6 octobre prochain au complexe Moulay Abdellah à Rabat, tandis que le match retour aura lieu le 10 du même mois au complexe Mohammed V à Casablanca.

Voici la liste complète des joueurs convoqués

Gardiens :

Yassine Bounou (FC Séville)

Mounir El Kajoui (Hatayspor)

Anas Zniti (Raja de Casablanca)

Sami Telmcani (FC Chelsea)

Arrières :

AchrafHakimi (Paris Saint-Germain)

Ayoub El Amloud (Wydad de Casablanca)

Adam Masina (Watford)

Souffian El Karouani (NEC Nijmegen)

Défenseurs :

GhanemSaiss (Wolverhampton)

SoufianeChakla (Villaréal)

Samy Mmae (Ferencvarosi TC)

Nayef Aguerd (Stade Rennais)

Milieux :

Fayçal Fajr (Sivasspor)

AymenBarkok (E.Frankfurt)

Abdou Harraoui (US Sassuolo)

Iliais Chair (Queens Park Rangers)

Sofyan Amrabat (Fiorentina)

Imran Louza (Watford)

Selim Amallah (Standard de Liège)

Attaquants :

Youssef En-Nesyri (FC Séville)

AchrafBencharki (Zamalek)

Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar)

Munir El Haddadi (FC Séville)

SoufianeBoufal (Angers)

Ayoub El Kaabi (Hatayspor)

Ryan Mmae (Ferencvarosi TC)

SoufianeRahimi (Al Ain FC)