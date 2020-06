Football: Réunion du Comité Directeur de la FRMF Sur fond de conflits d’intérêts !

Tout le monde s’accorde à dire que le Comité Directeur Fédéral va examiner les tenants et aboutissants de la saison footballistique à l’arrêt depuis trois mois. C’est ce que laisse entendre le communiqué laconique publié sur le site officiel de la FRMF dont on rapporte que la réunion sera élargie à des tierces personnes!

Bien qu’ils ne fassent pas partie des composantes du Comité Directeur Fédéral, les présidents des ligues régionales et des quatre ligues nationales ont été convoqués pour les impliquer dans la prise de décisions quant aux scenarii qui seront adoptés pour terminer les compétitions des différents championnats.

C’est donc un Comité Directeur Fédéral composé des représentants de clubs qui vont décider du sort des championnats de cette saison bouleversée par la la pandémie du Covid-19. Un Comité Directeur Fédéral dont les conflits d’intérêts sont flagrants de par la majorité de sa composition qui émane des dirigeants des clubs. Il en est de même pour les ligues régionales et nationales. Dès lors, essayer de décortiquer les statuts de la FRMF, c’est comme si on cherchait une aiguille dans une botte de foin ! Car on collige un tollé d’incohérences sur lesquelles surfe Faouzi Lekjâa !

Prévue aujourd’hui à 14 heures, cette réunion du Comité Directeur de la FRMF sera précédée par une autre, mais d’un autre niveau. Il s’agit de l’audition de M.Outhaman El Ferdaouss, ministre de la Culture , de la Jeunesse et des Sports, tant attendue par les membres de la Commission des affaires sociales de la Chambre des Députés pour jeter la lumière sur le plan stratégique adopté par l’autorité gouvernementale chargée du sport en vue de la reprise des activités sportives. Déjà, le ministère a fini par élaborer un guide pour la reprise sportive mais la version officielle n’a pas été encore dévoilée.

Accusant un retard de 18 matches et nécessitant 8 semaines au moins pour reprendre la compétition, sans parler des quatre clubs marocains qui doivent être entrer en lice septembre prochain pour les demi-finales africaines, on voit mal comment on va reprendre les matches de la première division de la BOTOLA PRO. Une reprise qui est dispendieuse de par le protocole sanitaire drastique qu’il faut respecter face à des clubs qui tirent le diable par la queue !

Le non-sens sera le fait de vouloir financer la reprise des championnats en puisant dans les fonds du Fonds National du Développement du Sport. Parce que chez les dirigeants de football et à leur tête Faouzi Lekjâa, le développement serait synonyme de rente ! Chez ces dirigeants, c’est le principal qui suit l’accessoire et non l’inverse !