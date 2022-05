Footballeurs expatriés : Loin derrière le Brésil, le Maroc aligne 47 joueurs

Le rapport dévoilé fin début signale que le Maroc se classe 64e des 80 pays étudiés par le CIES, qui a analysé 135 ligues professionnelles à travers 88 pays, représentant 2 198 équipes et un total de 13 292 joueurs à travers le monde.

Selon le rapport, les joueurs marocains sont présents dans 17 pays, soit 19% des destinations recensées, avec en première destination la France, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis avec 9 joueurs chacun. En Espagne, on retrouve 7 joueurs marocains, contre 3 au Qatar et 2 en Belgique.

En Afrique, le Nigeria domine l’exportation de joueurs avec 339 expatriés (12e mondial), contre 293 pour le Ghana (14e) et 208 pour la Côte d’Ivoire (17e). Pour sa part, l’Algérie se classe 56e avec 55 joueurs expatriés dans 15 ligues, principalement en Tunisie (23 joueurs), en Arabie saoudite (7 joueurs) et en France (6 joueurs).

Le classement mondial est dominé par le Brésil et ses 1 219 joueurs expatriés, suivi par la France avec 978 joueurs (+27%) et l’Argentine (815 joueurs). Sur les 10 premiers pays, 7 viennent d’Europe et 3 d’Amérique du Sud, précise le CIES.

Pas moins de 1 894 joueurs relevant de la Confédération africaine de football sont expatriés à travers le monde, soit une progression de 17,9% par rapport à 2017. Cependant, les joueurs au sein de la CAF qui sont eux-mêmes expatriés sont en légère baisse de -1,1%, pour atteindre 12,1% de l’ensemble des joueurs de la ligue, contre 22% en moyenne dans les différentes régions du monde.