Forages sauvages : L’Exécutif cherche à serrer la vis…

La proposition vise également à punir quiconque n’aura pas pris de précautions dans ces travaux et y aura mis fin sans assurer les conditions de sécurité des personnes contre les dangers, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, notant que la peine est doublée si le lieu est habité.

Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, qui a assisté à la réunion de présentation de la proposition lundi dernier, a accepté de donner son accord au PL à condition d’y apporter quelques modifications visant à l’améliorer.

À cet égard, la commission des infrastructures, de l’énergie, des minéraux et de l’environnement à la Chambre des représentants, présidée par le député Mohamed Mellal, formera une sous-commission afin de préparer une version finale du projet en accord avec le gouvernement.

Les données présentées par le ministère de l’Equipement ont révélé que le nombre de puits recensés a atteint 28.600 à l’échelle nationale, dont 91% sans permis.

Le groupe de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), qui a proposé ce PL, a fondé sa proposition sur le chapitre 31 de la Constitution, qui affirme que l’État, les institutions publiques et les collectivités territoriales s’emploient à mobiliser tous les moyens disponibles pour faciliter l’accès des citoyennes et citoyens à l’eau et vivre dans un environnement sain. Le même groupe a souligné que cette proposition vise à ne pas répéter la souffrance et la tragédie de l’enfant Rayan, considérant que l’exploitation rationnelle des puits nécessite que le gouvernement et les collectivités territoriales se déplacent dans le cadre d’une campagne nationale pour fermer tous les trous et puits abandonnés et inutilisés ainsi que tout ce qui mettrait en danger la sécurité des personnes.