Forces stratégiques russes : Des manœuvres sous l’œil de V. Poutine

La Russie a annoncé vendredi qu’elle allait mener samedi, sous la supervision de Vladimir Poutine, des manœuvres de ses forces stratégiques, notamment avec des tirs de missiles balistiques et de croisière. « Le 19 février, sous la direction du commandant suprême des forces armées russes Vladimir Poutine, un exercice planifié des forces de dissuasion stratégique sera organisé », a indiqué le ministère de la Défense, cité par les agences de presse russes.

Selon Moscou, des « tirs de missiles balistiques et de missiles de croisière auront lieu » dans le cadre de ces exercices. Ils impliqueront également des soldats du district militaire Sud de la Russie, les forces aérospatiales, les forces stratégiques et les flottes russes du Nord et de la mer Noire.

Ces manœuvres visent, selon le ministère, à « tester l’état de préparation » des forces impliquées et la « fiabilité des armes stratégique nucléaires et non nucléaires ».

Les forces « stratégiques » russes, dans leur définition large, sont conçues pour répondre à des menaces y compris en cas de guerre nucléaire. Elles sont équipées de missiles à portée intercontinentale, de bombardiers stratégiques à longue portée, de sous-marins, de navires de surface et d’une aviation navale porteuse de missiles conventionnels également de longue portée.