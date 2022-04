Formation : L’UIC et la Bourse de Casablanca s’allient

La convention a été signée dans le cadre d’une cérémonie qui a vu la participation du Recteur de l’UIC, Mounir Tantaoui Laraki, le Directeur pédagogique de la Business School (Faculté de Commerce et de Gestion) de l’UIC, Mohamed Barnia et le Directeur général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji.

Cette convention qui scelle la relation entre l’UIC et la Bourse de Casablanca traduit une prise de conscience commune de l’importance de la collaboration étroite entre le milieu académique et le milieu économique au bénéfice d’une formation réussie des étudiants. Dans cette optique, la Bourse étant un espace où abondent les données et rapports réguliers traduisant la réalité économique des entreprises marocaines, elle constitue une opportunité idoine d’étude et d’apprentissage au profit du milieu universitaire.

Dans son allocution d’ouverture, M. Tantaoui Laraki, a souligné l’importance du rôle joué par la Bourse de Casablanca pour le développement de l’économie marocaine et l’accès au financement des entreprises. Il a aussi mis en exergue l’importance de la signature d’une telle convention pour l’enseignement aux étudiants des techniques boursières et du fonctionnement des marchés financiers au Maroc et à l’international.

Pour sa part, T. Senhaji a souligné l’importance pour les étudiants de compléter leur formation académique avec une meilleure connaissance du milieu professionnel. Il a noté l’utilité de s’intéresser aux entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, comme d’excellents moyens pour mieux comprendre les secteurs et les activités qui font l’économie du Maroc d’aujourd’hui.

Cette cérémonie a permis aux deux parties d’engager des discussions sur le futur de leur collaboration et sur les actions à entreprendre rapidement pour la réalisation des objectifs de ladite convention, note l’UIC. A la fin, trois étudiants de l’UIC ayant obtenu le certificat CISI « Chartered Institute for Securities & Investment » ont apporté leurs témoignages sur l’importance de cette certification et ont reçu les félicitations des responsables des deux institutions, ajoute le communiqué, rappelant que l’UIC offre le seul centre d’examen à Casablanca pour l’obtention de ce Certificat.