Forte confusion entre FRMF et Ligue Professionnelle  

Dans cette question de compétences, l’hiatus est déroutant et plus particulièrement en ce qui concerne l’organisation des compétitions. Dans les statuts de la FRMF, le Comité Directeur Fédéral est compétent pour ‘’assurer le suivi et le contrôle des compétitions nationales ‘’. Dans les statuts de la LNFP, le Comité Directeur de cette dernière, assure lui aussi ‘’ Le suivi et le contrôle des compétitions relevant de sa compétence’’. Ce qui veut dire que les deux divisions de la BOTOLA PRO ne sont pas du ressort de la FRMF.

Un autre hiatus et non des moindres, chaque partie a ses propres commissions permanentes. Les commissions de la FRMF prévalent sur celles de la LNFP qui sont des coquilles vides. Et pour cause, les statuts de la LNFP ont réduit les compétences de ces commissions à des neutrons en limitant leurs attributions dans un rôle de coordination avec les commissions de la FRMF.

Mais le pompon, on le relève dans ledit règlement procédural disciplinaire puisque la FRMF dispose de deux commissions centrales : De discipline et d’appel. Alors que la LNFP est dotée de la Commission de Discipline mais de la commission d’appel de la FRMF. Cette Commission de Discipline qui dépend de la LNFP n’est même pas légiférée dans les statuts de cette dernière.

Voilà ce qui explique en gros non seulement l’absence de la séparation des pouvoirs mais aussi l’absence de la cohérence des différents statuts et règlements en raison du non respect du principe de la sécurité juridique.

L’impuissance publique du ministère de la Jeunesse et des Sports, l’ignorance même de certains pseudos juristes de la FIFA qui est elle aussi régie par des statuts qui ne respectent pas la séparation des pouvoirs, sont entre responsables de cette cacophonie statutaire de la FRMF et de la LNFP. (NDLR : A propos de la gouvernance de la FIFA, lien suivant http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=24284&lang=FR)

Et in fine, pour légiférer en respectant la séparation des pouvoirs, il faut prendre en considération deux critères : le critère selon lequel l’acte doit être l’œuvre d’un organe présentant certaines garanties d’indépendance et d’impartialité ( Critère organique). Et il y a le critère selon lequel l’acte doit être édicté en termes de procédure protectrice de ses destinataires (Critère procédural). Y a-t-il des orfèvres qui sachent comment procéder à la refonte statutaire de la FRMF et des ligues nationales en général ? L’impéritie est le maître mot chez le président de la FRMF qui charrie dans les bégonias !