Forte pression migratoire sur Melillia occupée : Marocains et Espagnols empêchent la traversée de la frontière

Les forces de sécurité espagnoles et marocaines ont empêché, jeudi, plusieurs tentatives menées par les migrants en vue de franchir la clôture séparant le préside de Melilla du Maroc. «Ce soir, il y a eu, une fois de plus, des pressions sur le périmètre frontalier à différents points par un groupe très important de migrants, pour lesquels le système sécuritaire a dû être renforcé», rapporte Europa Press qui cite un porte-parole de la délégation gouvernementale.

Le responsable a ajouté que «la Garde civile a été mobilisée toute la nuit et une communication permanente avec les forces de sécurité marocaines a été maintenue». La même source a souligné qu’au vu de la coordination menée par la Garde civile et les forces marocaines et le déploiement de troupes qui a été effectué dans les zones de plus forte concentration et afflux de migrants, ceux-ci ont fini par renoncer à leurs tentatives. En ce sens, elle a souligné qu’après une matinée marquée par d’énormes pressions, les migrants ont quitté la zone vers 7h00 du jeudi.

Sabrina Moh, déléguée du gouvernement à Melilla, ville spoliée, a remercié «le bon travail et le professionnalisme dont ont fait preuve les agents de la Garde civile», en saluant la collaboration des autorités marocaines.