Forts de la mobilisation du vendredi: Les étudiants algériens mobilisés contre le système 

En Algérie, du côté du système, le déni est la seule monnaie qui circule sans entrave. Pourtant, le bouillonnement qui rythme la vie des Algériens n’est pas une chimère. Ce mardi, les observateurs ne manqueront pas de rapporter l’ampleur de plus en plus grandissante du Hirak populaire qui reprend de la vigueur au niveau des divers campus. En dépit de tous les subterfuges auxquels recourent les officiels pour réduire à néant la colère populaire, y compris avec le recours à un déploiement disproportionné de la machine répressive. Ce qui s’est passé vendredi dernier ne saurait que redonner de l’espoir aux étudiants qui battent le pavé pour exiger le départ d’un système pourri jusqu’aux entrailles. En effet, ce sont des milliers de manifestants qui ont défilé vendredi à Alger et plusieurs autres villes, pour protester contre le régime algérien et réclamer un changement radical, rapportent des médias algériens. Une réalité qu’un A. Belhimer, mais pas que lui, s’interdit de voir en face !

Comme d’habitude, juste après la fin de la prière du vendredi, les manifestants se sont dirigés de la Place “1er mai” et “Bab El Oued” vers la Place de la Poste centrale, défilant aux différentes artères du centre ville. Les manifestants, qui sont sortis pour la 110ème fois depuis le début du Hirak le 22 janvier 2019, ont scandé des slogans revendiquant le changement radical du régime, la libération de tous les détenus d’opinion et les activistes du Hirak.

Bouira a connu une mobilisation massive, les manifestants se sont regroupés, hommes, femmes, en familles, directement après la prière du vendredi dans “la place des Chouhadas”, pour réclamer un changement radical.

Les manifestations n’ont pas épargné la ville de Tizi Ouzou, où les protestants ont scandé les mêmes slogans, ce qui reflète l’attachement des habitants de cette région au Hirak et à ses revendications.

Après l’interdiction des manifestations pour une année à cause de la propagation du coronavirus, des milliers d’Algériens ont regagné les rues, en prolongation des manifestations hebdomadaires du Hirak, réclamant le changement du système politique et l’instauration d’un Etat civil.

Forts de cette colère qui fait tâche d’huile, en dépit de la répression qui s’abat sur les partisans du Hirak dans plusieurs autres agglomérations, en particulier les petits centres urbains, les étudiants se mobilisent pour maintenir la flamme de la contestation incandescente. Que le système le veuille ou non.