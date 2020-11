Foum El Oued, la poésie dans toute sa splendeur 

Cette manifestation, qui sera organisée sous le slogan «La poésie hassanie : Une célébration de l’Homme, de l’histoire et de l’espace», vise à impulser une nouvelle dynamique au mouvement culturel et artistique dans la région et à mettre en valeur la culture et le patrimoine locaux.

S’inscrivant dans la foulée des festivités marquant la célébration du 45ème anniversaire de la Marche verte et du 65ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance, le Festival a également pour objectif de redonner au poème bédouin-hassani la place qui lui revient sur la scène culturelle nationale, indique un communiqué des organisateurs.

L’édition 2020 de cet événement, qui sera marquée notamment par un hommage à un nombre de poètes de la région, offre l’occasion de documenter le patrimoine hassani oral dans le domaine de la poésie, tout en veillant au respect strict des mesures de précaution sanitaires visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

D’après le communiqué, il s’agit d’une concrétisation des efforts déployés par le ministère de tutelle visant le développement de la coopération et du partenariat avec les organisations de la société civile.

L’organisation du Festival intervient en application de la convention signée entre le Conseil régional et le ministère de tutelle relative à la mise en œuvre du volet lié à la promotion et au développement de la composante culturelle, dans le cadre de la concrétisation du contrat-programme pour le financement et la réalisation des projets de développement intégré de la région.