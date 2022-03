FPM : Priorité à la lutte contre la pêche informelle

Cette réunion a été l’occasion pour Mohamed Ali Oukacha, Président de la FPM, de présenter les membres du nouveau bureau de la Fédération, ainsi que son Plan d’action relatif au mandat 2022-2024, indique un communiqué la FPM. Par la suite, M. Oukacha a rappelé que la mission principale de la Fédération est de défendre les intérêts de l’ensemble de ses adhérents et contribuer à une meilleure organisation du secteur.

Après un débat avec l’ensemble des présents, deux problématiques importantes ont été soulevées et considérées comme actions prioritaires et urgentes à traiter. Il s’agit de la préservation de la ressource halieutique en luttant contre la pêche informelle et illicite, ainsi que de la préoccupation de l’ensemble de la profession de la pêche maritime quant à la flambée des prix du gasoil et plus particulièrement pour la filière de la pêche côtière qui est menacée par l’arrêt total de son activité.

A cet effet, les membres des filières de la pêche hauturière et côtière ont exprimé leur solidarité pour négocier avec les différents intervenants l’ajustement des prix du gasoil. Z. Driouich a félicité l’implication et la solidarité de tous les membres de la FPM, tous segments confondus, et s’est engagée à accompagner la FPM dans la mise en œuvre de son Plan d’action dans l’optique d’une meilleure organisation du secteur. La FPM regroupe tous les segments de la pêche maritime (hauturière, côtière, artisanale, industries de transformation et aquaculture).