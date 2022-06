Francophonie : L’Académie du Royaume s’ouvre sur l’AUF

Cette cérémonie organisée au siège de l’Académie à Rabat réunira Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc et Slim Khalbouss, recteur de l’AUF.

Cet accord vise à encourager la production et la diffusion de la connaissance et du savoir intellectuels, scientifiques et culturels dans les universités auprès des étudiants et des chercheurs. Il est aussi question l’organisation de séminaires et de rencontres autour de thématiques définies d’un commun accord, notamment au sein de la Chaire des littératures et des arts africains récemment établie au siège de l’Académie.

Enfin, les deux parties s’engagent à créer des récompenses et des prix de la recherche scientifique dans les domaines des sciences humaines et sociales pour encourager les projets portés par des étudiants.

Ce partenariat s’inscrit dans la mission des deux institutions qui consiste à contribuer au développement de la connaissance et de la créativité intellectuelle et artistique, notamment auprès des acteurs chargés de l’éducation et de la formation.